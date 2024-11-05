Путин доволен последним «продуктивным разговором» Пашиняна и Алиева - Mediamax.am

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Путин доволен последним «продуктивным разговором» Пашиняна и Алиева


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «Россия делает все для урегулирования армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора между Ереваном и Баку».

«Мы делали и делаем всё для нормализации азербайджано-армянских отношений, для обеспечения прочного мира в Закавказье.

 

Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей», - заявил президент России на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов.

 

Он обратил внимание на «продуктивный разговор» между лидерами Армении и Азербайджана на саммите БРИКС, состоявшемся в октябре в Казани.

 

«Не могу не выразить удовлетворение, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе», - отметил Путин.

 

Посол Армении Гурген Арсенян вручил сегодня верительные грамоты президенту России.

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