Путин доволен последним «продуктивным разговором» Пашиняна и Алиева

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «Россия делает все для урегулирования армяно-азербайджанских отношений и подписания мирного договора между Ереваном и Баку».

«Мы делали и делаем всё для нормализации азербайджано-армянских отношений, для обеспечения прочного мира в Закавказье.

Будем и далее оказывать содействие в работе над мирным договором, над делимитацией госграницы и разблокированием экономических и транспортных связей», - заявил президент России на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов.

Он обратил внимание на «продуктивный разговор» между лидерами Армении и Азербайджана на саммите БРИКС, состоявшемся в октябре в Казани.

«Не могу не выразить удовлетворение, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС в Казани и провели полезный разговор по принципиальным вопросам, касающимся достижения прочного мира и межнационального согласия в регионе», - отметил Путин.

Посол Армении Гурген Арсенян вручил сегодня верительные грамоты президенту России.