Президент Ирана: подход Запада к урегулированию конфликтов лишь усугубляет ситуацию - Mediamax.am

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Президент Ирана: подход Запада к урегулированию конфликтов лишь усугубляет ситуацию


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил сегодня в Казани на заседании саммита BRICS в расширенном составе, что подход западных стран к урегулированию мировых конфликтов лишь усугубляет ситуацию.

Как сообщает ТАСС, Пезешкиан отметил, что «Запад лишь способствовал разрастанию конфликтов».

 

Президент Ирана заявил также, что «стремление Запада к доминированию и однополярности поставило под угрозу мир и многостороннее сотрудничество» и добавил, что результатом такой политики стало разрастание числа конфликтов, войн и насилия.

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