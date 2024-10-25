Президент Ирана: подход Запада к урегулированию конфликтов лишь усугубляет ситуацию

Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил сегодня в Казани на заседании саммита BRICS в расширенном составе, что подход западных стран к урегулированию мировых конфликтов лишь усугубляет ситуацию.
Как сообщает ТАСС, Пезешкиан отметил, что «Запад лишь способствовал разрастанию конфликтов».
Президент Ирана заявил также, что «стремление Запада к доминированию и однополярности поставило под угрозу мир и многостороннее сотрудничество» и добавил, что результатом такой политики стало разрастание числа конфликтов, войн и насилия.
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