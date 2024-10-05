Посол Армении в России предлагает исходить из реальности, а не «воображаемых картинок»

Ереван /Медиамакс/. Новый посол Армении в РФ Гурген Арсенян заявил, что будет работать над налаживанием отношений Москвы и Еревана.

Как сообщает ТАСС, на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным, посол сказал:

«Я приехал, чтобы в это неспокойное время попытаться приложить свои усилия и наладить армяно-российские отношения, привести их в то состояние, которое будет удовлетворительным для нас. Армения является страной, у которой есть союзник, с которым есть союзнический договор. Армения находится в экономическом союзе с Россией, а то, что в медийном пространстве происходит - у меня абсолютное недопонимание, почему это так. Исходим из чего - из реальности или каких-то воображаемых картинок?».

В сообщении комитета Совета Федерации по международным делам говорится, что «Григорий Карасин подчеркнул союзнический характер отношений России и Армении, которые необходимо укреплять во благо народов двух стран». Карасин отметил, что парламентарии призваны сохранять здоровую атмосферу двусторонних связей и всегда готовы к диалогу.