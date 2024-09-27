Мирзоян и Байрамов договорились «приложить дополнительные усилия»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов договорились приложить дополнительные усилия в направлении заключения договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений» в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в сообщении МИД Армении о трехсторонней встрече, состоявшейся 26 сентября в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

В заявлении представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера говорится:

«Госсекретарь Блинкен воздал должное двум министрам за прогресс по достижению прочного и достойного мира и призвал завершить работу над соглашением как можно скорее».