Мирзоян и Байрамов договорились «приложить дополнительные усилия»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов договорились приложить дополнительные усилия в направлении заключения договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений» в кратчайшие сроки.
Об этом говорится в сообщении МИД Армении о трехсторонней встрече, состоявшейся 26 сентября в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.
В заявлении представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера говорится:
«Госсекретарь Блинкен воздал должное двум министрам за прогресс по достижению прочного и достойного мира и призвал завершить работу над соглашением как можно скорее».
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