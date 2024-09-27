Мирзоян и Байрамов договорились «приложить дополнительные усилия» - Mediamax.am

184 просмотров

Мирзоян и Байрамов договорились «приложить дополнительные усилия»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов договорились приложить дополнительные усилия в направлении заключения договора «Об установлении мира и межгосударственных отношений» в кратчайшие сроки.

Об этом говорится в сообщении МИД Армении о трехсторонней встрече, состоявшейся 26 сентября в Нью-Йорке по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

 

В заявлении представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера говорится:

 

«Госсекретарь Блинкен воздал должное двум министрам за прогресс по достижению прочного и достойного мира и призвал завершить работу над соглашением как можно скорее».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 27, 2024 10:14
Мирзоян и Байрамов договорились «приложить дополнительные усилия»

Регион | Сентябрь 27, 2024 09:59
«Мир между Арменией и Азербайджаном находится на расстоянии вытянутой руки»

Внешняя политика | Сентябрь 26, 2024 11:54
Правительство США предоставит Армении $‌20,6 миллионов
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024