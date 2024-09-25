В Нью-Йорке состоится встреча Блинкена, Мирзояна и Байрамова - Mediamax.am

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В Нью-Йорке состоится встреча Блинкена, Мирзояна и Байрамова


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Ереван /Медиамакс/. 26 сентября в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Об этом сообщает МИД Армении:

 

Медиамакс отмечает, что последняя встреча в этом формате состоялась 10 июля 2024 года в Вашингтоне в рамках саммита, посвященного 75-летию образования НАТО.

 

В начале той встречи Энтони Блинкен говорил:

 

«За последние полтора года Армения и Азербайджан проделали очень важную работу, проведя переговоры о прочном и достойном мирном соглашении, которое откроет беспрецедентные возможности для региона, двух стран и их отношений с Соединенными Штатами. За это время Соединенные Штаты вместе со многими партнерами в Европейском Союзе и Европе стремились помочь и поддержать процесс.

 

Сегодня у нас есть возможность подвести итоги достигнутого, а также того, что еще предстоит сделать. Однако основываясь на сообщениях, которые мы получили, в том числе в последние недели, я считаю, что две страны очень близки к достижению окончательного соглашения, которое Соединенные Штаты будут решительно поддерживать».

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