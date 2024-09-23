Пашинян проведет двусторонние встречи в Нью-Йорке

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступит с речью на Саммите будущего и на 79-й сессии Генассамблеи ООН.
Пресс-служба правительства сообщает, что «в ходе визита премьер-министр встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, запланирован также ряд двусторонних встреч с партнерами из разных стран».
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