Путин поделился с Пашиняном «своими впечатлениями» - Mediamax.am

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Путин поделился с Пашиняном «своими впечатлениями»


Фото: Photolure (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, президент России проинформировал Пашиняна о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что «премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина».

 

Собеседники договорились встретиться при удобном случае для обсуждения вопросов двусторонней повестки Армении и России.

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