Путин поделился с Пашиняном «своими впечатлениями»

Ереван /Медиамакс/. Состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, президент России проинформировал Пашиняна о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что «премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина».

Собеседники договорились встретиться при удобном случае для обсуждения вопросов двусторонней повестки Армении и России.