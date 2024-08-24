Путин поделился с Пашиняном «своими впечатлениями»

Ереван /Медиамакс/. Состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
По сообщению пресс-службы правительства Армении, президент России проинформировал Пашиняна о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что «премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина».
Собеседники договорились встретиться при удобном случае для обсуждения вопросов двусторонней повестки Армении и России.
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