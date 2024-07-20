Азербайджан обвинил Макрона в «нагнетании напряженности на Кавказе»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пытается воспрепятствовать мирному процессу между Баку и Ереваном.
«К сожалению, заявления Эмманюэля Макрона на саммите Европейского политического сообщества, оправдывающие политику милитаризации Армении и открыто демонстрирующие предвзятую позицию в отношении Азербайджана, являются еще одним наглядным примером попыток Франции создать напряженность в регионе и воспрепятствовать мирному процессу», - сказал Гаджизаде.
«Еще раз заявляем, что усилия Франции, которые не служат миру и ведут к дестабилизации в регионе, не принесут никаких результатов», - заяавил пресс-секретарь МИД Азербайджана.
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