В Ереване отметили, что от двусторонней встречи отказался Алиев

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила сегодня, что «армянская сторона предлагала провести двустороннюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках саммита Европейского политического сообщества в Лондоне, однако азербайджанская сторона отклонила это предложение».

«Предложение армянской стороны остается в силе. Армянская сторона также подтверждает предложение активизировать переговоры на высоком и высшем уровне и в течение месяца достичь подписания мирного соглашения», - сказала дипломат.

Ранее сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил:

«Великобритания, как страна, принимающая саммит «Европейского политического сообщества», выступила с предложением о проведении такой встречи. Было предложено провести ее в формате встречи, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц участвовал в начале встречи между лидерами Азербайджана и Армении, а затем встреча продолжилась в двустороннем формате. Такой же формат предложила Великобритания. Но армянская сторона отказалась от встречи».