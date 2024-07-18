В Баку заявили, что Пашинян отказался от встречи с Алиевым

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от встречи с Ильхамом Алиевым в Лондоне.

«Великобритания, как страна, принимающая саммит «Европейского политического сообщества», выступила с предложением о проведении такой встречи. Было предложено провести ее в формате встречи, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Тогда канцлер Германии Олаф Шольц участвовал в начале встречи между лидерами Азербайджана и Армении, а затем встреча продолжилась в двустороннем формате. Такой же формат предложила Великобритания.

Но армянская сторона отказалась от встречи. Мы расцениваем отказ Армении от этой встречи как проявление ее намерения отступить от диалога и продвижения мирной повестки.

Совершенно непонятно, почему Армения, которая говорит о мире на различных платформах, отказывается от встречи, которая способствовала бы продвижению мирной повестки. Международное сообщество само должно дать оценку тому, что Армения вместо того, чтобы ценить и продвигать возможности для диалога, отказывается от этого», - заявил Гаджиев в интервью Report.az.