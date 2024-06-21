В Азербайджане намерены провести досрочные выборы - Mediamax.am

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В Азербайджане намерены провести досрочные выборы


Фото: https://armenia.az/


Ереван /Медиамакс/. В парламенте Азербайджана создана комиссия по обращению к президенту о назначении досрочных выборов.

Как сообщает агентство Азертадж, об этом заявила сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании парламента.

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