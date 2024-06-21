В Азербайджане намерены провести досрочные выборы

Ереван /Медиамакс/. В парламенте Азербайджана создана комиссия по обращению к президенту о назначении досрочных выборов.
Как сообщает агентство Азертадж, об этом заявила сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании парламента.
Фото: https://armenia.az/
Как сообщает агентство Азертадж, об этом заявила сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании парламента.
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