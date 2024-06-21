В Азербайджане намерены провести досрочные выборы

Ереван /Медиамакс/. В парламенте Азербайджана создана комиссия по обращению к президенту о назначении досрочных выборов.

Как сообщает агентство Азертадж, об этом заявила сегодня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на заседании парламента.