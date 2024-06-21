Ереван /Медиамакс/. ЕС «твердо убежден», что возвращение задержанных армян поможет мирному процессу
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «ЕС продолжает поддерживать усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам».
Об этом Боррель сообщил в письменном ответе на запрос депутатов Европарламента.
В нем, в частности, сказано:
«Что касается ситуации с задержанными из Нагорного Карабаха, ЕС призывает Азербайджан соблюдать надлежащие процедуры, основные принципы защиты задержанных и обеспечивать прозрачность.
ЕС твердо убежден, что меры по укреплению доверия, включая освобождение и репатриацию армянских задержанных в Азербайджане, могут принести пользу мирному процессу и обеспечить рост доверия между сторонами.
В этой связи ЕС приветствовал совместное заявление Армении и Азербайджана от 7 декабря 2023 года о мерах доверия, включая обмен пленными, и продолжает
поощрять дальнейшие шаги.
ЕС продолжает сотрудничать с Азербайджаном в рамках диалога по правам человека, а также посредством двусторонних контактов. Делегация ЕС в Баку внимательно следит за ситуацией на местах и находится в тесном контакте с Международным Комитетом Красного Креста, который имеет регулярный доступ к армянским задержанным.
Более того, ЕС продолжает призывать Азербайджан обеспечить права карабахских армян, включая право вернуться в свои дома без угнетения и дискриминации».
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