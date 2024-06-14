Секретарь Совбеза Армении примет участие в саммите в Мирном саммите по Украине - Mediamax.am

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Секретарь Совбеза Армении примет участие в саммите в Мирном саммите по Украине


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Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня отбудет с рабочим визитом в Швейцарию.

В аппарате Совета безопасности Армении сообщили, что Армен Григорян примет участие в саммите в Мирном саммите по Украине.

 

В рамках визита он посетит также Париж, где запланированы рабочие встречи.

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