Армения хочет выйти на уровень стратегического партнёрства с США

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил сегодня надежду, что «мы поднимем стратегический диалог Армения-США на уровень новой Комиссии стратегического партнерства».

Согласно сообщению МИД, выступая на открытии итогового заседания стратегического диалога Армения-США, министр сказал:

«В основе нашего партнерства лежит твердая приверженность демократическим принципам. Несмотря на то, что демократия находится под угрозой во всем мире, в том числе - в нашем регионе, несмотря на вызовы безопасности и возникающие гибридные угрозы, правительство Армении полно решимости следовать демократическому выбору, сделанному ее народом, укреплять соответствующие государственные институты для обеспечения верховенства закон и надежной защиты прав человека.

Мы считаем, что расширенное партнерство Армения-США, наряду с продолжающейся поддержкой США суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении, имеет большой потенциал для содействия установлению стабильного и достойного мира на Южном Кавказе».