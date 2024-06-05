Россия призывает Армению не доверять Западу

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Михали Галузин заявил, что «Россия реально заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе установился прочный мир», а «цели Запада, где сейчас армянское руководство ведет активный поиск новых партнеров по безопасности, носят в корне противоположный характер».

«Одной из основных задач ставится подрыв процессов интеграции в Евразии. Ради достижения этой цели Вашингтон и его союзники готовы на любые шаги, включая дестабилизацию внутриполитической и социально-экономической ситуации в соседних с Россией государствах. Эксплуатируются внутрирегиональные противоречия. Доверять таким партнерам нельзя. Национальные интересы и укрепление стабильности армянского государства в приоритеты Запада не входят. Напротив, ему выгодно сохранять очаги напряженности на постсоветском пространстве для ослабления России, которая по сути остается здесь основным гарантом безопасности», - заявил дипломат в интервью ТАСС.

«Армянское руководство, похоже, хотело бы воспользоваться моментом в условиях, когда Запад проявляет повышенную заинтересованность в усилении взаимодействия, в том числе в сфере безопасности, предлагая разнообразные формы и форматы сотрудничества. Однако необдуманные решения, которые обеспечат полный допуск Запада к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации, не только угрожают суверенитету государства, но и могут сделать объективно невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими союзниками по ОДКБ», - предупредил Михаил Галузин.

При этом он отметил, что «многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, если в 2022 году Ереван согласился бы на предложение реализовать по линии ОДКБ комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном».

«Речь шла о серьезных инициативах, включавших военно-техническую помощь, направление мониторинговой миссии, содействие в обучении погранвойск. К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России под прикрытием мониторинга», - отметил замминистра иностранных дел России.