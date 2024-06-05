Делегатов конференции ООН призвали добиваться освобождения армянских узников

Ереван /Медиамакс/. Гражданские активисты и правозащитники из Германии выступили с требованием к Азербайджану и лично президенту Ильхаму Алиеву освободить армянских узников до предстоящей в ноябре в Баку конференции ООН COP29, посвященной изменению климата.
У здания World Conference Center в Бонне, где проходит конференция ООН по изменению климата, состоялась акция протеста.
Один из активистов Джонатан Спанбенберг (Jonathan Spanbenbetg) призвал участников конференции, международное сообщество и правозащитные организации обратить внимания на то, что COP29 пройдет в стране, где грубейшим образом нарушаются права человека.
Он напомнил, что Азербайджан ведет политику геноцида в отношении армян, изгнал 120 000 мирных жителей из в Нагорного Карабаха, разрушает исторические памятники и стирает с лица земли армянское наследие.
Участники призвали делегатов боннской конференции принять незамедлительные меры для освобождения армянских заключенных и продемонстрировать приверженность уважению основных прав и свобод человека.
В социальных сетях началась кампания, призванная обратить внимание к этой теме. Каждый может разместить пост, петицию или фотографию с хештегом #COP29 и призвать обратить внимание на проблему законченных по политическим мотивам в Баку.
Акции в Бонне продлятся до 13 июня.
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