Делегатов конференции ООН призвали добиваться освобождения армянских узников - Mediamax.am

1439 просмотров

Делегатов конференции ООН призвали добиваться освобождения армянских узников


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Гражданские активисты и правозащитники из Германии выступили с требованием к Азербайджану и лично президенту Ильхаму Алиеву освободить армянских узников до предстоящей в ноябре в Баку конференции ООН COP29, посвященной изменению климата.

У здания World Conference Center в Бонне, где проходит конференция ООН по изменению климата, состоялась акция протеста.

 

Один из активистов Джонатан Спанбенберг (Jonathan Spanbenbetg) призвал участников конференции, международное сообщество и правозащитные организации обратить внимания на то, что COP29 пройдет в стране, где грубейшим образом нарушаются права человека.

 

 

Он напомнил, что Азербайджан ведет политику геноцида в отношении армян, изгнал 120 000 мирных жителей из в Нагорного Карабаха, разрушает исторические памятники и стирает с лица земли армянское наследие.

 

Участники призвали делегатов боннской конференции принять незамедлительные меры для освобождения армянских заключенных и продемонстрировать приверженность уважению основных прав и свобод человека.

 

В социальных сетях началась кампания, призванная обратить внимание к этой теме. Каждый может разместить пост, петицию или фотографию с хештегом #COP29 и призвать обратить внимание на проблему законченных по политическим мотивам в Баку.

 

Акции в Бонне продлятся до 13 июня.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Июнь 5, 2024 17:05
В Баку заявили о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией

Внешняя политика | Июнь 5, 2024 10:56
Россия призывает Армению не доверять Западу

Общество | Июнь 5, 2024 09:47
В Третьяковской галерее открылась выставка ереванского Музея русского искусства
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024