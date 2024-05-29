Назначен новый генеральный секретарь МИД Армении - Mediamax.am

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Назначен новый генеральный секретарь МИД Армении


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Армении Давид Карапетян назначен генеральным секретарем Министерства иностранных дел Армении.

В 2021-2024 годах Давид Карапетян был советником министра иностранных дел Арарата Мирзояна. До этого он занимал должности помощника первого вице-премьера, советника председателя парламента.

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