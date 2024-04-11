Министр обороны Израиля пригрозил Ирану «сюрпризами»

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Израиля Йоав Галлант пригрозил Ирану «сюрпризами», если он нападет на их страну.

«Мы знаем, как быстро отреагировать решительными наступательными действиями против тех, кто атакует территорию Израиля, где бы они ни находились на Ближнем Востоке», - сказал он.

«Реакция Израиля будет очень эффективной, и одна из вещей, которых мы добились за эти годы, заключается в том, что враг никогда не знает, какие сюрпризы мы для него готовим», - подчеркнул Галлант, слова которого приводят израильские СМИ.

МИД Ирана сообщил, что глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом последствия удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

Президент США Джо Байден не исключил, что Иран готовит удар по территории Израиля.

1 апреля Израиль совершил воздушную атаку на здание консульства Ирана в Дамаске. В результате нападения погибли 7 представителей Корпуса стражей иранской революции, в том числе 2 генерала. Иран заявил, что отомстит за атаку.