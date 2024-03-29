Лавров: «Армянское руководство сознательно идет к обрушению отношений с Россией»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «ситуация в Армении не вселяет оптимизма».

«Армянское руководство под надуманными предлогами, извращая историю последних трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией», - сказал Лавров в интервью «Известиям».

«Именно ОДКБ неоднократно в тяжелых ситуациях отстаивала интересы Армении. В 2021 году ОДКБ была готова направить миротворческую миссию в эту страну, чтобы снизить накал в отношениях Еревана и Баку. Причем мандат миссии был полностью согласован на министерской встрече в столице Армении. Мы сидели до ночи, все завизировали. Утром, когда встретились президенты и премьеры, Никол Пашинян сказал, что консенсуса нет. Через несколько дней он «зазвал» такую же миротворческую миссию Европейского Союза. Пообещал Азербайджану, что это только на два месяца. А через два месяца, проигнорировав Баку, Евросоюз удвоил количество персонала. Сейчас туда направляются еще военнослужащие из Норвегии, Канады и США, превращая миссию ЕС в миссию Североатлантического альянса», - сказал Лавров.

«История последних нескольких лет извращается Пашиняном, его сотрудниками и руководством парламента Армении. Когда он был в оппозиции и возглавлял созданное им движение (все знали, что у него были связи с фондом Сороса), то декларировал выход из ОДКБ и ЕАЭС. Под этим лозунгом собрал толпы на улицах, потребовал выборов. При этом заявил, что если они окончатся тем, что изберут не его, то «поднимет» народ. Демократия в своем наивысшем проявлении.

После того, как Пашинян стал премьер-министром, президент России неоднократно встречался с ним. Всячески подчеркивал, что мы будем руководствоваться не какими-то прежними заявлениями, а тем, как конкретно армянское руководство будет выстраивать отношения с Российской Федерацией. В ответ прозвучало, что ОДКБ и ЕАЭС – это структуры, принципиально важные для безопасности Армении, развития экономики страны и недопущения её изоляции на Южном Кавказе.

Именно в таком русле развивались отношения все годы до того, как в 2020 г. разгорелся конфликт между Азербайджаном и Арменией. Тогда Пашинян обращался к Путину в качестве союзника России и члена ОДКБ. Наш президент ночью, не покладая рук и сил, договаривался с лидерами Еревана и Баку о том, чтобы остановить эту войну. Потом были трехсторонние договоренности.

Параллельно с этим Евросоюз «затаскивал» армян и азербайджанцев к себе. Пашинян был главным сторонником идеи того, чтобы работать на площадке ЕС и США. Они регулярно ездили туда в ущерб встречам, которые планировались на территории Российской Федерации. В 2022 года в Праге на саммите «европейского политического сообщества» они с президентом Азербайджана в присутствии председателя Евросовета Шарля Мишеля подписали документ о том, что Карабах – это Азербайджан. Нас никто не поставил в известность. Президент России при очередной встрече сказал премьер-министру Армении, что мы были удивлены такому их решению.

Никаких объяснений не было. Пашинян всегда просил нас не забывать, что параллельно со всеми нашими усилиями последних трех лет нужно обязательно урегулировать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Мы этим занимались. Но когда он сам подписался под тем, что это территория является частью Азербайджана в соответствии с административными границами в СССР, то вопрос о статусе отпал.

Когда карабахцы стали уезжать из Карабаха, Пашинян спросил у президента России, мол, почему он их бросил на произвол судьбы. Путин ответил, что это премьер-министр Армении решил, что они больше не являются гражданами или претендуют на какое-то иное гражданство, кроме Азербайджана.

Я тоже общался с Пашиняном, когда ездил на различные заседания в Ереван. Мне казалось, что он все-таки понимает выгоды для Армении от продолжения союзнических отношений с Российской Федерацией, от взаимодействия в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Но сейчас армянские официальные лица и в Совете Безопасности Армении, в парламенте Армении прямо говорят о том, что надо больше полагаться на Евросоюз, что якобы ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией. То есть, по сути дела, «замыкается круг». В армянском руководстве начинают высказываться идеи, аналогичные тем, с которыми Пашинян формировал свое движение «Выход». Уверен, что это не отвечает интересам армянского народа. Это не отвечает нашим интересам с точки зрения исторических дружеских связей с армянами, с огромной армянской диаспорой, проживающей в России, и с точки зрения стабильности на Южном Кавказе», - заявил Лавров.