МИД Армении: предстоящая в Брюсселе встреча не направлена против кого-либо

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что запланированная на 5 апреля в Брюсселе встреча председателя Европейской комиссии, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении «направлена на развитие и углубление существующих отношений».

«Встреча является ценной возможностью для обсуждения вопросов, касающихся двусторонней повестки Армения-США и Армения-ЕС, а также отношений Армения-США-ЕС. Ожидаем содержательных обсуждений по существующему политическому диалогу, развитию потенциала Армении в экономической и энергетической сферах, решению гуманитарных проблем, стоящих перед Арменией. Утверждения о том, что встреча направлена против кого-либо, неуместны, безосновательны и вымышлены», - сказала Ани Бадалян, комментируя для Арменпресс заявления официального Баку по поводу предстоящей встречи.

Накануне в Баку вырахили обеспокоенность тем, что в повестку предстоящей 5 апреля встречи премьер-министра Армении, президента Европейской комиссии и госсекретаря США включен вопрос военной поддержки Еревана.

«Будучи жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток в течение почти 30 лет, Азербайджан никогда не получал такой безоговорочной поддержки от ЕС и США», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя предстоящую 5 апреля встречу.

«Другим поводом для беспокойства является возглавляемая Францией кампания, направленная на милитаризацию Армении, которая также включает в себя новые обещания увеличить военные поставки, включая летальные и наступательные виды оружия. Другое государство-член ЕС, Греция, недавно сделало заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы предоставления военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и сообщения о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную обеспокоенность и подрывают усилия по миростроительству в регионе», - заявил дипломат.