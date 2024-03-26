Песков: «У нас достаточно непростой период в отношениях с Арменией»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «сейчас у нас достаточно непростой период в отношениях с дружественной нам, братской Арменией».

«Она даже более чем братская, потому что армян у нас живёт даже больше, чем в самой Армении. И кстати, экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор даёт очень большой процент в совокупном бюджете Армении. Люди перечисляют туда деньги, речь идёт о нескольких миллиардах долларов в год...

Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание. Поэтому надеемся, что в Ереване возобладает политическая воля на продолжение развития наших отношений, и мы через этот сложный период успешно пройдём», - сказал Песков в интервью, опубликованном на сайте Aif.ru.