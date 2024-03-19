Пашинян и Столтенберг обсудили сотрудничество Армении с НАТО - Mediamax.am

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Пашинян и Столтенберг обсудили сотрудничество Армении с НАТО


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Пресс-служба правительства сообщила, что на встреча обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с НАТО.

 

Состоялся обмен мыслями о региональных процессах, обсуждениях, связанных с мирным договором между Арменией и Азербайджаном.

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