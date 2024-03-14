Пашинян заявил о важности резолюции Европарламента - Mediamax.am

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Пашинян заявил о важности резолюции Европарламента


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сегодня принятую 13 марта Европейским парламентом резолюцию о более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Эта резолюция - непоколебимая поддержка суверенитета, территориальной целостности и независимости Армении. Она также поддерживает мирные усилия Армении и Азербайджана. Европарламент зафиксировал достижения Армении в сферах демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией, что чрезвычайно важно для международного восприятия нашей страны», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

 

По его словам, эта резолюция должна стать предметом общественного обсуждения в Армении.

 

«Это еще одна возможность обсудить видение будущего Армении. Надеюсь, что политические силы, неправительственные организации, разные слои общества, граждане выразят свое отношение к этому посланию, поскольку они нуждаются в гораздо более широком отклике, чем только правительство и парламентское большинство. В то же время выражаю волю правительства продолжать работу по дальнейшему углублению и развитию отношений с ЕС».

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