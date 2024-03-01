«Попытки навязать решения из-за пределов региона оказались бесполезными», заявил Кылыч

Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель Турции по вопросам нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч заявил сегодня на дипломатическом форуме в Анталье, что «попытки навязать решения из-за пределов региона оказались контрпродуктивными и бесполезными».

«Мы должны дать возможность странам найти свои собственные решения. Тогда эти решения будут жизнеспособными и прочными», - заявил Кылыч на панельной дискуссии с участием вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна, помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара.