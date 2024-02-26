Алиев: «Единственный путь для Армении - принять все условия Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «единственный путь для Армении – это принять все условия Азербайджана».
Азербайджанские СМИ сообщают, что Алиев заявил об эом «на встрече с представителями общественности Ходжалинского района».
«Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану», - заявил Ильхам Алиев.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.