Алиев: «Единственный путь для Армении - принять все условия Азербайджана» - Mediamax.am

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Алиев: «Единственный путь для Армении - принять все условия Азербайджана»


Фото: azertag.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «единственный путь для Армении – это принять все условия Азербайджана».

Азербайджанские СМИ сообщают, что Алиев заявил об эом «на встрече с представителями общественности Ходжалинского района».

 

«Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану», - заявил Ильхам Алиев.

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