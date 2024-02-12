В Баку заявили, что миссия ЕС в Армении используется как средство пропаганды против Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Посол Евросоюза Петер Михалко был вызван в МИД Азербайджана, где ему выражена обеспокоенность деятельностью мониторинговой миссии ЕС в Армении.

«Противоречащая первоначально достигнутым договоренностям деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную обеспокоенность. Было отмечено, что указанная миссия, вопреки заявленным целям вносить вклад в региональную стабильность, а также построение доверия между Азербайджаном и Арменией, широко используется как средство пропаганды против Азербайджана», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.