Американский аналитик призывает Запад «не приносить Армению в жертву» - Mediamax.am

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Американский аналитик призывает Запад «не приносить Армению в жертву»


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Ереван /Медиамакс/. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Майкл Рубин считает, что США и Европа не предпринимают необходимых шагов для укрепления отношений с Арменией.

«Армяне полагались на Россию для защиты от Турции. Союз двух стран строился на сердце и разуме, однако всего за два года высокомерие и некомпетентность Путина изменили Армению. Армяне возмущены тем, что Путин одобрил агрессию Азербайджана в 2020 году и этнические чистки в Нагорном Карабахе, чтобы отомстить за поворот Армении к демократии», - пишет Рубин в статье «Россия совершает ошибки за пределами Украины. Почему США не воспользуются ими?».

 

Автор утверждает, что «сегодня Армения входит в число наиболее прозападных стран Южного Кавказа, в то время как Турция, Азербайджан и Грузия склоняются к Москве или Пекину».

 

«Увы, ни США. и Европа не предпринимают достаточных шагов для предоставления Армении экономической инфраструктуры, партнерских отношений и военной поддержки необходимых для того, чтобы отказаться от остающися российских войск. Если бы Сенат не отклонил мандат Армении в 1920 году, Советский Союз никогда бы не смог укрепить свой контроль над регионом. Вашингтону не следует повторять эту ошибку, принося прозападную страну в жертву окружающим ее автократиям», - пишет Майкл Рубин.

 

Медиамакс отмечает, что в сентябре 2023 года Майкл Рубин писал, что США должны поддержать Армению в деле непредоставления коридора Азербайджану и Турции.

 

«Если Белый дом серьезно настроен защитить Армению, он должен рассмотреть возможность размещения своих сил, по крайней мере на временной основе, на юге Армении», - отмечал он.

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