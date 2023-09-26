Американский аналитик призвал Байдена разместить контингент на юге Армении

Ереван /Медиамакс/. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Майкл Рубин считает, что США должны поддержать Армению в деле непредоставления коридора Азербайджану и Турции.

В статье «Байдену следует действовать, чтобы заблокировать коридор» Рубин пишет, что представление коридора стало бы «национальным самоубийством» для Армении и «петлей, позволяющей Турции, Азербайджану и России сделать с Арменией то же, что они сделали с Нагорным Карабахом».

Комментируя визит в Армению руководителя Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр и исполняющей обязанности помощника госсекретаря Юри Ким в Армению, Рубин отмечает, что «Алиев не воспринимает их всерьез».

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«Если Белый дом серьезно настроен защитить Армению, он должен рассмотреть возможность размещения своих сил, по крайней мере на временной основе, на юге Армении», - пишет Рубин, напоминая о многолетнем сотрудничестве Национальной гвардии Канзаса с министерством обороны Армении.

«Возможно, сейчас самое время провести в регионе учения, которые бы длились несколько недель. Превентивное развертывание может помешать следующему этапу усилий тройки Азербайджан-Турция-Россия по искоренению старейшей христианской нации в мире», - отмечает Майкл Рубин, который был в прошлом сотрудником Пентагона и политическим советником переходного правительства в Ираке.