Американский аналитик призвал Байдена разместить контингент на юге Армении

Ереван /Медиамакс/. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Майкл Рубин считает, что США должны поддержать Армению в деле непредоставления коридора Азербайджану и Турции.
В статье «Байдену следует действовать, чтобы заблокировать коридор» Рубин пишет, что представление коридора стало бы «национальным самоубийством» для Армении и «петлей, позволяющей Турции, Азербайджану и России сделать с Арменией то же, что они сделали с Нагорным Карабахом».
Комментируя визит в Армению руководителя Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр и исполняющей обязанности помощника госсекретаря Юри Ким в Армению, Рубин отмечает, что «Алиев не воспринимает их всерьез».
«Если Белый дом серьезно настроен защитить Армению, он должен рассмотреть возможность размещения своих сил, по крайней мере на временной основе, на юге Армении», - пишет Рубин, напоминая о многолетнем сотрудничестве Национальной гвардии Канзаса с министерством обороны Армении.
«Возможно, сейчас самое время провести в регионе учения, которые бы длились несколько недель. Превентивное развертывание может помешать следующему этапу усилий тройки Азербайджан-Турция-Россия по искоренению старейшей христианской нации в мире», - отмечает Майкл Рубин, который был в прошлом сотрудником Пентагона и политическим советником переходного правительства в Ираке.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.