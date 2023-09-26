Американский аналитик призвал Байдена разместить контингент на юге Армении - Mediamax.am

863 просмотров

Американский аналитик призвал Байдена разместить контингент на юге Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Майкл Рубин считает, что США должны поддержать Армению в деле непредоставления коридора Азербайджану и Турции.

В статье «Байдену следует действовать, чтобы заблокировать коридор» Рубин пишет, что представление коридора стало бы «национальным самоубийством» для Армении и «петлей, позволяющей Турции, Азербайджану и России сделать с Арменией то же, что они сделали с Нагорным Карабахом».

 

Комментируя визит в Армению руководителя Агентства США по международному развитию Саманты Пауэр и исполняющей обязанности помощника госсекретаря Юри Ким в Армению, Рубин отмечает, что «Алиев не воспринимает их всерьез».

 

Майкл Рубин: «Ильхам Алиев превращается в Саддама Хусейна»

«Если Белый дом серьезно настроен защитить Армению, он должен рассмотреть возможность размещения своих сил, по крайней мере на временной основе, на юге Армении», - пишет Рубин, напоминая о многолетнем сотрудничестве Национальной гвардии Канзаса с министерством обороны Армении.

 

«Возможно, сейчас самое время провести в регионе учения, которые бы длились несколько недель. Превентивное развертывание может помешать следующему этапу усилий тройки Азербайджан-Турция-Россия по искоренению старейшей христианской нации в мире», - отмечает Майкл Рубин, который был в прошлом сотрудником Пентагона и политическим советником переходного правительства в Ираке.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 26, 2023 19:25
Офис Шарля Мишеля сделал заявление по итогам встречи Григоряна и Гаджиева

Нагорный Карабах | Сентябрь 26, 2023 18:11
МККК: В помощи нуждаются сотни людей, пострадавших от взрыва

Нагорный Карабах | Сентябрь 26, 2023 17:48
Еврокомиссия прогнозирует «массовый исход » в Армению
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023