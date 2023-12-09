Пашинян пригласил президента Казахстана в Армению

Ереван /Медиамакс/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Армению с официальным визитом.

По сообщению пресс-службы правительства, в ходе телефонной беседы «стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в развитии отношений, необходимость реализации потенциала сотрудничества в экономической и других областях».