Пашинян пригласил президента Казахстана в Армению

Ереван /Медиамакс/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Армению с официальным визитом.
По сообщению пресс-службы правительства, в ходе телефонной беседы «стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в развитии отношений, необходимость реализации потенциала сотрудничества в экономической и других областях».
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