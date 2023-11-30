Состоялась встреча Мирзояна и Лаврова

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили региональные вопросы.
«30 ноября в Скопье Арарат Мирзоян еще раз представил российской стороне позицию армянской стороны относительно российской политики и шагов, предпринимаемых по двусторонней и региональной повестке», - говорится в сообщении МИД Армении.
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