Состоялась встреча Мирзояна и Лаврова

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили региональные вопросы.

«30 ноября в Скопье Арарат Мирзоян еще раз представил российской стороне позицию армянской стороны относительно российской политики и шагов, предпринимаемых по двусторонней и региональной повестке», - говорится в сообщении МИД Армении.