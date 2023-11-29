Блинкен согласился с условием Алиева, утверждают в Баку

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что «последние высказывания и шаги Вашингтона серьезно навредили отношениям двух стран».

Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В частности, говорится в сообщении, Алиев подчеркнул, что мнения, высказанные помощником госсекретаря Джеймсом О'Брайеном 15 ноября на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, «являлись предвзятыми, не отражали действительность и были отвергнуты Азербайджаном».

Он отметил, что Баку адекватно отреагировал на заявление американской стороны об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне и со своей стороны отменил визиты высокого уровня для США.

В сообщении отмечается, что Блинкен попросил дать разрешение на визит помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений.

«Президент Алиев согласился при условии, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Госсекретарь Блинкен принял это условие», - говорится в сообщении.

В сообщении Госдепартамента о беселе Блинкена с Ильхамом Алиевым говорилось:

«Госсекретарь приветствовал приверженноссть президента Алиева заключению прочного и достойного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Госсекретарь признал страдания, которые этот затянувшийся конфликт принес как азербайджанцам, так и армянам, и подчеркнул преимущества мир для региона. Госсекретарь обсудил наши прочные отношения с Азербайджаном, отметил недавние вызывающие обеспокоенность вопросы, а также говорил о возможности укрепления сотрудничества, особенно вокруг мирного процесса, и важность взаимодействия на высоком уровне».