Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. По инициативе белорусской стороны состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Пресс-служба правительства Армении сообщила, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с организацией 23 ноября в Минске заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ,.
«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению», - говорится в сообщении.
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