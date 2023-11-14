Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. По инициативе белорусской стороны состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с организацией 23 ноября в Минске заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ,.

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению», - говорится в сообщении.