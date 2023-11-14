Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ - Mediamax.am

997 просмотров

Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. По инициативе белорусской стороны состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что в ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с организацией 23 ноября в Минске заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ,.

 

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет участвовать в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Ноябрь 14, 2023 12:51
МИД Азербайджана пригрозил Боррелю «адекватным ответом»

Внешняя политика | Ноябрь 14, 2023 11:48
Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ

Внешняя политика | Ноябрь 14, 2023 11:46
В Лондоне открылось новое здание посольства Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023