Ереван /Медиамакс/. «Битву» за армяно-азербайджанский мирный договор Москва проиграла, пишет Кирилл Кривошеев в статье «Роспуск Карабаха. Как он изменит Южный Кавказ», опубликованной на сайте фонда Карнеги.

«Сложно вообразить, что стороны смогут обсуждать столь серьезный документ после того, что сказали друг о друге Пашинян и российский МИД. Тем более что в этом нет необходимости - Азербайджан сделал ставку на западный проект документа даже раньше, чем Армения», - пишет эксперт.

«О том, что мирный договор «должен быть подписан до конца года», говорили и прошлой осенью, но тогда это казалось оторванным от реальности пожеланием. Теперь шансы справиться с задачей до новогодних праздников есть, и тогда на Южном Кавказе начнется новая эпоха. Роль России в ней будет затухающей, а Турции - возрастающей. Как только Армения и Азербайджан подпишут какой-то документ, Турция тут же откроет сухопутную границу с Арменией. Как только это произойдет, в дело включатся экономические факторы. Учитывая талант Эрдогана манипулировать партнерами, это может стать мощным рычагом влияния Турции на Ереван», - пишет Кирилл Кривошеев.