Блинкен призвал Алиева немедленно прекратить военные действия - Mediamax.am

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Блинкен призвал Алиева немедленно прекратить военные действия


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Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана призвал Ильхама Алиева «немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе».

«Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для решения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами Нагорного Карабаха. Госсекретарь принял к сведению выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу Азербайджана и представителей населения Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость немедленной реализации», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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