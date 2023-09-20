Блинкен призвал Алиева немедленно прекратить военные действия

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана призвал Ильхама Алиева «немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе».

«Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует и что стороны должны возобновить диалог для решения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами Нагорного Карабаха. Госсекретарь принял к сведению выраженную президентом Алиевым готовность прекратить военные действия и провести встречу Азербайджана и представителей населения Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость немедленной реализации», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.