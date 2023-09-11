Лавров: «Не надо обвинять нас в том, что мы якобы «отдали» Карабах»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следует обвинять российскую сторону в том, что «мы якобы ещё 10 ноября 2020 г. «отдали» Карабах».

Выступая 10 сентября в Нью-Дели на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати», отвечая на вопрос об армяно-американских учениях, Лавров, в частности, сказал:

«Кремль уже комментировал эту ситуацию. Конечно, мы не видим ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье. Не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении.

Действия армянского руководства у нас вызывают сожаление. Армяно-американские учения выглядят тем более странно, что уже два года как Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ. Объясняют это тем, что, вот, если бы ОДКБ как союзное образование с участием Армении осудила бы Азербайджан, вот тогда Армения стала бы там «работать». Когда же мы спрашиваем: почему же они с американцами и европейцами общаются, которые не осуждают Азербайджан, нам отвечают, что они же не их союзники, поэтому, мол, осуждать должны мы. Достаточно странная, простоватая логика. Но очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, мы их ценим, возымеют действие и возобладают во внешней политике Армении.

Насчёт того, что «угрожают» выйти из ОДКБ. В Армении есть много политиков, которые, позволяют тебе достаточно аррогантные высказывания по отношению к России. Мы это видим. Это уже далеко не вчера началось. Но мы помним и о том, что когда г-н Никол Пашинян ещё был политиком «не во власти» и «поднимал» армянский народ, он тогда провозглашал выход из ОДКБ и ЕАЭС одним из своих лозунгов. Многие отнесли это просто «на счёт» избирательной кампании, борьбы за голоса. Впоследствии г-н Пашинян никаких подобных мыслей не высказывал, в том числе и во время саммита ОДКБ в Ереване в 2022 г., где на уровне министров мы согласовали мандат миссии ОДКБ на границе Армении с Азербайджаном. Всё было завизированно. Но утром армянские коллеги решили эту тему «отложить».

Прежде чем нас в чём-то обвинять, нужно собственные поступки оценивать. Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану «отдала» Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был «отдан» Россией Азербайджану, когда лидеры России, Армении и Азербайлдана 10 ноября 2020 года подписали первую трёхстороннюю договорённость. Это абсолютно не соответствует действительности. Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха. На тот момент, все три лидера исходили из того, что по этому вопросу ещё предстоят дополнительные переговоры. Но впоследствии в Праге, куда были приглашены и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, они оба подписали заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 г. Вопрос закрыт. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписались под документом в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская автономная область является частью Азербайджана. Обвинять нас в том, что мы якобы ещё 10 ноября 2020 года «отдали» Карабах не надо. За это надо самостоятельно отвечать перед своим народом».