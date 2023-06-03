На встрече вице-премьеров достигнут «существенный прогресс» - Mediamax.am

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На встрече вице-премьеров достигнут «существенный прогресс»


Фото: https://dialogorg.ru/


Ереван /Медиамакс/. Встреча вице-премьеров Армении, Азербайджана и России 2 июня в Москве «прошла в конструктивной атмосфере».

Об этом сообщили из аппарата вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

 

«С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. Результаты переговоров будут доложены лидерам Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации. Стороны договорились продолжить работу в рамках трёхсторонней Рабочей группы», - говорится в сообщении.

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