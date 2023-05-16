Пашинян примет участие в саммите Совета Европы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Исландию.
16-17 мая премьер примет участие в 4-м саммите Совета Европы в Рейкьявике.
Никол Пашинян также проведет двусторонние встречи с международными партнерами, сообщает пресс-служба правительства.
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