Пашинян примет участие в саммите Совета Европы - Mediamax.am

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Пашинян примет участие в саммите Совета Европы


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Исландию.

16-17 мая премьер примет участие в 4-м саммите Совета Европы в Рейкьявике.

 

Никол Пашинян также проведет двусторонние встречи с международными партнерами, сообщает пресс-служба правительства.

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