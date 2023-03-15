Германия обеспокоена нестабильной обстановкой на границе, заявил Шольц

Германия обеспокоена нестабильной обстановкой на границе, заявил Шольц

Выступая 15 марта на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, Алиев сказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2019 году упустил возможность для заключения мира, заявив о территориальных претензиях к Азербайджану.

«В 2019 году он заявил, что «Карабах - это Армения и точка», что фактически стало самым большим ударом по мирному переговорному процессу. В течение 44-дневной войны мы доказали, что Карабах - это Азербайджан», - сказал Алиев.

Олаф Шольц отметил, что «Германия несколько обеспокоена нестабильной обстановкой на армяно-азербайджанской границе».

«Здесь существует угроза роста напряженности, и события, произошедшие в последние месяцы, недели, подтвердили это. Говоря здесь о мирном урегулировании, мы имеем в виду необходимость обеспечения территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. В то же время должна быть обеспечена защита прав и свобод человека для населения обеих стран. Германия готова оказать свою поддержку. Как известно, в Армении присутствует гражданская миссия Европейского Союза. Германия поддерживает эту миссию, руководителем которой является представитель нашей страны», - сказал Шольц.