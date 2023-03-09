Правящая партия Грузии отозвала законопроект об «иностранных агентах»

Ереван /Медиамакс/. Правящая партия «Грузинская мечта» объявила сегодня, что отзывает из парламента законопроект об «иностранных агентах», вызвавший волну акций протеста в стране и обеспокоенность западных партнеров Грузии.

В совместном заявлении правящей партии и движения «Сила народа» говорится, что решение принято с целью сохранения мира в стране.

«Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», - говорится в заявлении.