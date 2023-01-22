Решение об отправке новой миссии ЕС в Армению будет принято 23 января

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел стран Евросоюза 23 января примут решение об отправке новой гражданской миссии в Армению, наблюдатели которой будут дислоцированы на границе с Азербайджаном.

«Министры примут решение о создании миссии для Армении, чтобы способствовать стабильности в регионе», - эти слова представителя ЕС приводит ТАСС.

По словам дипломата, ЕС с обеспокоенностью следит за развитием событий вокруг Лачинского коридора и прикладывает усилия для урегулирования ситуации.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил:

«У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном. Несмотря на то, что мы союзники, армянская сторона предпочитает договариваться с ЕС, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей. Не следует забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном, и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия Баку, она может быть просто контрпродуктивной».

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «обманом» отправку новой гражданской миссии Европейского союза в Армению без согласования с Баку и отметил, что она не повысит безопасность региона и окажет негативное влияние на армяно-азербайджанские переговоры под эгидой ЕС.

Комментируя в интервью Медиамакс эти высказывания Алиева, руководитель Программы международного порядка и демократии в Германском совете по иностранным делам (DGAP) Стефан Майстер сказал:

«На мой взгляд, в Праге Алиев согласился на мониторинговую миссию под давлением и хотел положить этому конец. Алиев не заинтересован в размещении долгосрочной миссии, поскольку это сужает возможности оказания военного давления на Армению».