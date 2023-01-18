Арарат Мирзоян примет участие в специальной сессии ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Вену.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что 16-17 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Вену для участия в инициированном Арменией специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

В рамках визита также запланированы встречи с международными партнерами.