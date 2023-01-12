Премьер-министр Грузии прибудет в Ереван

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прибудет сегодня в Армению с рабочим визитом

Пресс-служба правительства сообщает, что под председательством премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также состоится отдельная беседа премьер-министров двух стран.