Рассмотрен вопрос международного механизма обсуждений между Степанакертом и Баку

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер рассмотрели сегодня в Ереване вопросы, связанные с формированием международного механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.

Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече состоялся обмен мнениями по нагорно-карабахской проблеме, урегулированию армяно-азербайджанских отношений и другим темам, связанным с региональной стабильностью и безопасностью.

Собеседники коснулись также вопросов сотрудничества в рамках армяно-американского стратегического диалога.