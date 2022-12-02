Рассмотрен вопрос международного механизма обсуждений между Степанакертом и Баку

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер рассмотрели сегодня в Ереване вопросы, связанные с формированием международного механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.
Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече состоялся обмен мнениями по нагорно-карабахской проблеме, урегулированию армяно-азербайджанских отношений и другим темам, связанным с региональной стабильностью и безопасностью.
Собеседники коснулись также вопросов сотрудничества в рамках армяно-американского стратегического диалога.
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