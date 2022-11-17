Сергей Лавров посетит Ереван с 22-23 ноября

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ.

По данным РИА Новости, об этом сообщил на брифинге заместитель главы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«22-23 ноября министр примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ», - сказал он.

По словам Ивана Нечаева, в ходе предстоящих встреч предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период.

«Участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации. Планируется также одобрить ряд документов, включая, итоговую декларацию, выносимую на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ», - отметил Иван Нечаев.

Президент России Владимир Путин также посетит Армению 22-23 ноября.