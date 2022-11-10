Арарат Мирзоян отбывает в Париж с рабочим визитом - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян отбывает в Париж с рабочим визитом


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. С 10 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Париж с рабочим визитом.

Пресс-служба МИД сообщила, что в рамках визита запланированы встречи Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной и с другими французскими официальными лицами.

 

Министр иностранных дел Армении также примет участие в Пятом Парижском форуме мира.

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Арарат Мирзоян отбывает в Париж с рабочим визитом
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