Арарат Мирзоян отбывает в Париж с рабочим визитом

Ереван /Медиамакс/. С 10 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян посетит Париж с рабочим визитом.

Пресс-служба МИД сообщила, что в рамках визита запланированы встречи Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной и с другими французскими официальными лицами.

Министр иностранных дел Армении также примет участие в Пятом Парижском форуме мира.