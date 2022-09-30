Макрон о кризисе Запада, праве на самоопределение и стремлении к победам

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал ряд интересных заявлений в интервью Le Point. Предлагаем вашему вниманию отрывки из интервью.

Запад переживает кризис

Запад - это пространство цивилизаций, со знаменитой историей, на котором были построены либеральные демократии, верховенство закона, основные индивидуальные и коллективные свободы, множество искусств и культур, уникальная цивилизация в мире, а также модель производства, науки и инноваций, которая привела к последним промышленным революциям. Запад неоднороден. Европа не Соединенные Штаты. У нас разные социальные модели, разная приверженность солидарности и братству, концепция универсализма очень отличается от принципа мультикультурализма.

Правда в том, что Запад переживает кризис с точки зрения стабильности своих ценностей и эффективности своего функционирования. Он также переживает демографический кризис, поскольку население остальной части мира растет гораздо быстрее, в то время как Запад стареет. В результате, все больше Запад теряет лидерство в промышленной, технологической и военной сферах.

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Образ мысли, истины и истории также формируется не здесь. Следовательно, происходит "децентрация" мира, что само по себе неплохо. Нам просто нужно думать о себе по-другому в этом мире и понимать это.

Глобальное перебалансирование

Многосторонняя структура, унаследованная от 1945 года, находится в кризисе: это было еще до конфликта между Россией и Украиной. Универсальные ценности поставлены под сомнение. Когда один из основателей ООН столь вопиющим образом нарушает Устав и попирает право народов на самоопределение, рушится фундамент нашего общего здания.

Этот кризис сопровождается глобальным перебалансированием, которое является одновременно и причиной, и следствием этого расшатывания. С одной стороны, мы наблюдаем растущую поляризацию между Китаем и США, которые вступили в стратегическую конкуренцию, даже соперничество. С другой стороны, это расшатывание усиливается дестабилизирующими силами и потрясениями, усугубляющими разделение мира.

Либеральная демократия утратила законную монополию

В наших представлениях и в нашем сознании застрял политический либерализм, подкрепленный идеей постоянного улучшения условий жизни буржуазии. Демократия сталкивается с кризисом эффективности. И наши общества живут в противоречии между правами, признанными за меньшинствами, и чувством культурной незащищенности большинства. Экстремисты набирают силу повсюду и заходят все дальше, дестабилизируя наши демократии, даже не гнушаясь атаковать американский Капитолий.

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Нелиберальные, авторитарные или диктаторские режимы позиционируют себя как контрмодель. Либеральная демократия утратила свою законную монополию на общие идеалы, если она вообще когда-либо была.

Однако я также не считаю, что в этом соревновании либеральная модель проиграла битву. Спросите у украинцев, нравится ли им российская модель. Спросите Молдавию, признанную кандидатом на вступление в Евросоюз, какую модель она предпочитает. Спросите у любой страны Азии, действительно ли китайские инвестиции предлагают им свободу и содействуют развитию.

Самоопределение народов

Главным препятствием на пути самоопределения народов сегодня является не западная опека. Право народов на самоопределение, придуманное Вильсоном, идет от Канта, от либеральной традиции... И я не знаю народа, кто бы считал это устаревшим или нежелательным.

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Просто в последние десятилетия мы перетасовывали карты, иногда подменяя собой народы, сменяя их лидеров и думая, что можем вести войну за свои ценности вместо самих народов.

Я хочу принять вызов

В этом двуликом мире я не хочу думать о поражениях, я хочу принять вызов и стремиться к победам, которые мы можем одержать: отказаться от ископаемого топлива, защитить наше биоразнообразие, найти решения для мира в нашем ближнем зарубежье, бороться с неравенством и с дезинформацией. История человечества будет продолжать писаться пока есть люди, которые совершают дела, борются со злом, мечтают о лучшей жизни.