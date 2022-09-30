Турция увеличит военное присутствие на Кипре

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара увеличит военное присутствие на Кипре и поставит на север острова «все необходимое вооружение для защиты интересов турок-киприотов».

«Даже если на нашем пути встанет весь мир, Турция не отойдет от своей позиции и будет защищать интересы на Кипре, а также в Эгейском и Средиземном морях», - эти слова Чавушоглу приводит Анатолийское агентство.

Он раскритиковал позицию властей США, отменивших эмбарго на поставки оружия греческой общине Кипра и сказал, что ответом на действия США станет наращивание военной мощи Турции на севере Кипра.