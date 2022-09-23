Пашинян встретился с генсеком НАТО

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что крайне обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе.

Пресс-служба правительства сообщает, что на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Нью-Йорке Столтенберг «подчеркнул необходимость решения региональных проблем путем переговоров и последовательных усилий в этом направлении, в том числе при поддержке международных партнеров».

Премьер-министр проинформировал, что в ходе широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября, обстрелу азербайджанских вооруженных сил подверглись 36 населенных пунктов, в результате чего с армянской стороны есть жертвы и раненые также среди гражданского населения.