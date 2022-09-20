В Нью-Йорке состоится встреча Мирзояна, Блинкена и Байрамова

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана и госсекретаря США.
Инициатором встречи является американская сторона.
Министр иностранных дел Армении принимает участие в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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