В Нью-Йорке состоится встреча Мирзояна, Блинкена и Байрамова - Mediamax.am

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В Нью-Йорке состоится встреча Мирзояна, Блинкена и Байрамова


Фото: https://api.time.com/


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана и госсекретаря США.

Инициатором встречи является американская сторона.

 

Министр иностранных дел Армении принимает участие в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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