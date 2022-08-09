Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, в ходе телефонной беседы Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы, связанные с обеспечением безопасности на армяно-азербайджанской границе.

«Была подтверждена важность полного выполнения всех договоренностей лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», - говорится в сообщении правительства.